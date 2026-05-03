Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, положительный тест футболиста мог стать следствием ошибки с лекарственным препаратом. Форвард на протяжении карьеры принимает зарубежное средство для сосудов и регулярно уведомляет об этом РУСАДА.
Однако во время зимних сборов в Турции вместе с привычным препаратом игроку якобы приобрели похожее лекарство с другой маркировкой, в составе которого оказалось запрещённое вещество.
Отмечается, что после выяснения обстоятельств Заболотный самостоятельно сообщил о ситуации в РУСАДА. После этого футболиста временно отстранили от тренировок и матчей, однако позднее ограничения сняли и разрешили ему доиграть сезон.
Источник добавляет, что окончательное решение по делу нападающего будет принято летом, уже после завершения его контракта со "Спартаком". По данным Карпова, игроку может грозить дисквалификация сроком от нескольких месяцев до двух лет.
Стала известна причина положительной допинг-пробы Заболотного - источник
Стали известны подробности допингового дела нападающего "Спартака" Антона Заболотного.
