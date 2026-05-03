Сочи
3 - 1 3 1
ОренбургЗавершен
Акрон
0 - 1 0 1
КраснодарЗавершен
Ахмат
2 - 0 2 0
Нижний НовгородЗавершен

СКА-Хабаровск
Перенесён
Уфа
Волга Ул
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Факел
2 - 0 2 0
ЕнисейЗавершен
Чайка
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен

"Ахмат" уверенно обыграл "Пари НН"

В матче 28-го тура чемпионата России "Ахмат" на своём поле добился победы над "Пари НН".
Фото: ФК "Ахмат"
Встреча завершилась со счётом 2:0. После безголевого первого тайма грозненцы сумели дважды отличиться за пять минут. Сначала Лечи Садулаев вывел свою команду вперёд, а затем преимущество хозяев увеличил Эгаш Касинтура.

Чемпионат России. 28 тур

Голы: Садулаев, 55, Касинтура, 60.

"Ахмат": Шелия, Цаке, Богосавац, Сидоров, Ндонг, Садулаев, Исмаэл Силва, Касинтура (Келиано, 85), Пряхин, Самородов (Мансилья, 75), Мелкадзе (Конате, 75).

"Пари НН": Медведев, Коледин (Ивлев, 63), Кирш, Каккоев, Карич, Шнапцев, Сефас, Тичич, Калинский, Лесовой (Сидоренко, 46, Урванцев, 85), Бальбоа.

Предупреждения: Мелкадзе, 34, Садулаев, 44, Исмаэл Силва, 78.

