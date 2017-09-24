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Игорь Обухов: все в напряжении из-за места в нижней части таблицы

Голкипер "Тюмени" Игорь Обухов прокомментировал победу своей команды в матче против "Авангарда" (4:0).

"Мы понимаем, что надо вылезать из данной ситуации! Все в напряжении из-за места в нижней части таблицы. Я считаю, что мы незаслуженно там находимся. Коллектив постепенно сплотился. Тренер старается внести свои коррективы. Мы потихонечку набираем обороты. Я надеюсь, что в дальнейшем ещё будем прибавлять", - цитирует Обухова Onedivision.ru.
Теги: Тюмень Авангард
Сегодня, 23:41
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