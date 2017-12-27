Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:17
Рекордсмен сборной Мексики: Лео и Криштиану - разные, оба они выдающиеся игроки, но Месси - лучший (1)
Рекордсмен сборной Мексики: Лео и Криштиану - разные, оба они выдающиеся игроки, но Месси - лучший (1)
18:19
Олег Романцев назвал выборы президента РФС 2016 года, которые выиграл Виталий Мутко, фарсом (14)
Олег Романцев назвал выборы президента РФС 2016 года, которые выиграл Виталий Мутко, фарсом (14)
18:10
Алексей Сорокин: буду совмещать две должности - председателя и генерального директора оргкомитета ЧМ (1)
Алексей Сорокин: буду совмещать две должности - председателя и генерального директора оргкомитета ЧМ (1)
18:04
Кирилл Панченко: первый сбор я буду начинать в общей группе, но без каких-либо контактных действий
Кирилл Панченко: первый сбор я буду начинать в общей группе, но без каких-либо контактных действий
17:03
Виталий Мутко: рост цен на авиабилеты на ЧМ-2018? Я дал поручение Минтрансу проанализировать ситуацию (3)
Виталий Мутко: рост цен на авиабилеты на ЧМ-2018? Я дал поручение Минтрансу проанализировать ситуацию (3)
15:53
Джордж Веа стал президентом Либерии (1)
Джордж Веа стал президентом Либерии (1)
Константин Зырянов: предложения возглавить "Зенит-2" поступают не каждый день
Новый главный тренер "Зенита-2" Константин Зырянов рассказал о предложении возглавить команду.
- Я могу сказать, что все это стало небольшим сюрпризом. Я готовился продолжать карьеру еще полгода, но когда поступило предложение, подумал, поразмыслил и не стал отказываться, потому что предложения возглавить "Зенит"-2 поступают не каждый день.
До меня команду тренировали очень сильные личности, которые внесли немалый вклад в развитие петербургского футбола – и Анатолий Давыдов, и Владислав Радимов. Поэтому на мне теперь лежит большая ответственность. Понимаю, что будет очень тяжело и интересно.
- Удалось ли вам уже обсудить что-то с Анатолием Викторовичем?
- Да, я с ним созванивался.
- Шансов увидеть на футбольном поле вас больше нет?
- Я думаю, что было бы разумно, раз я стал тренером, повесить бутсы на гвоздь. Поэтому теперь если и сыграю, то только за ветеранов.
ФК "Зенит"
- Я могу сказать, что все это стало небольшим сюрпризом. Я готовился продолжать карьеру еще полгода, но когда поступило предложение, подумал, поразмыслил и не стал отказываться, потому что предложения возглавить "Зенит"-2 поступают не каждый день.
До меня команду тренировали очень сильные личности, которые внесли немалый вклад в развитие петербургского футбола – и Анатолий Давыдов, и Владислав Радимов. Поэтому на мне теперь лежит большая ответственность. Понимаю, что будет очень тяжело и интересно.
- Удалось ли вам уже обсудить что-то с Анатолием Викторовичем?
- Да, я с ним созванивался.
- Шансов увидеть на футбольном поле вас больше нет?
- Я думаю, что было бы разумно, раз я стал тренером, повесить бутсы на гвоздь. Поэтому теперь если и сыграю, то только за ветеранов.
ФК "Зенит"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.