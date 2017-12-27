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Константин Зырянов: предложения возглавить "Зенит-2" поступают не каждый день

Новый главный тренер "Зенита-2" Константин Зырянов рассказал о предложении возглавить команду.

- Я могу сказать, что все это стало небольшим сюрпризом. Я готовился продолжать карьеру еще полгода, но когда поступило предложение, подумал, поразмыслил и не стал отказываться, потому что предложения возглавить "Зенит"-2 поступают не каждый день.

До меня команду тренировали очень сильные личности, которые внесли немалый вклад в развитие петербургского футбола – и Анатолий Давыдов, и Владислав Радимов. Поэтому на мне теперь лежит большая ответственность. Понимаю, что будет очень тяжело и интересно.

- Удалось ли вам уже обсудить что-то с Анатолием Викторовичем?

- Да, я с ним созванивался.

- Шансов увидеть на футбольном поле вас больше нет?

- Я думаю, что было бы разумно, раз я стал тренером, повесить бутсы на гвоздь. Поэтому теперь если и сыграю, то только за ветеранов.

ФК "Зенит"
Теги: Зырянов Зенит-2
Сегодня, 19:34
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№1 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 19:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
Удачи Константину Георгиевичу!
Сейчас в Зените такого игрока нет. Уходит эпоха
Регистрация: 20.07.2009
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