Константин Зырянов: предложения возглавить "Зенит-2" поступают не каждый день

Новый главный тренер "Зенита-2" Константин Зырянов рассказал о предложении возглавить команду.- Я могу сказать, что все это стало небольшим сюрпризом. Я готовился продолжать карьеру еще полгода, но когда поступило предложение, подумал, поразмыслил и не стал отказываться, потому что предложения возглавить "Зенит"-2 поступают не каждый день.До меня команду тренировали очень сильные личности, которые внесли немалый вклад в развитие петербургского футбола – и Анатолий Давыдов, и Владислав Радимов. Поэтому на мне теперь лежит большая ответственность. Понимаю, что будет очень тяжело и интересно.- Да, я с ним созванивался.- Я думаю, что было бы разумно, раз я стал тренером, повесить бутсы на гвоздь. Поэтому теперь если и сыграю, то только за ветеранов.