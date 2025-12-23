Матчи Скрыть

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
23:00
Кристал ПэласНе начат

Барбоза считает, что Батраков может получить предложения от зарубежных клубов

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о выступлениях полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
По итогам первой части сезона 2025/2026 Российской Премьер-Лиги Батраков с 11 забитыми мячами является лучшим бомбардиром чемпионата.

"Второй сезон подряд Батраков показывает отличный футбол. Безусловно, он привлекает к себе интерес со стороны многих клубов. Если он продолжит так играть во второй части сезона, летом могут поступить хорошие предложения", — отметил Барбоза в беседе с Metaratings.

Кроме 11 голов, в 17 матчах РПЛ-2025/26 Батраков отдал 6 результативных передач. В 6 матчах Кубка России в активе Алексея — 4 забитых мяча.

Контракт футболиста с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 25 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится