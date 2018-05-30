Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4191
Ситуация на юго-востоке Украины 119425
Зенит 104635
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 70
LIVERPOOL FC 2532
Мировые трансферы 329
Отдых в Крыму. 180
Баги сайта и форума 551

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Тосно" не получил лицензию ФНЛ

Обладатель Кубка России "Тосно" не получил лицензию для участия в ФНЛ сезона-2018/19.

"Все случилось как и предполагали. Теперь подаем заявку на лицензию ПФЛ. Срок подачи заявления до 14 июня, 22 июня все решится. Пока не могу сказать, что будет с клубом дальше", – заявил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

В сезоне-2017/2018 чемпионата России "Тосно" занял 15-е место и напрямую вылетел в ФНЛ.

ТАСС
Теги: Тосно
Сегодня, 15:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
9
(1)
№9 Написал: alx64 (Сегодня, 15:42) #
  • -2
  •  (4)
online

туда и дорога!!!!!!!!!!!!!детище сраного зинита!!!!!!!!!!!!!слили спецом чтоб не мешал!!!!!!!!!!!да еще и зину2 уничтожат и све будет норм!!!!!!!!!!туда им и дорога!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№8 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:42) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Заболотный обязан каждый день в церковь ездить, свечки ставить и Господа Бога благодарить за щедрость его и возможность ему предоставленную в жизни.


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№7 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:36) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Да, можно сказать команда пропала. Многие ребята возможно даже заключат контракты с командами РФПЛ.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№6 Написал: Asking (Сегодня, 15:35) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: stainless
По итогам турнира в сезоне-2017/18 в зоне вылета оказались "Зенит-2"

Вот потому
Цитата: stainless
Ни одна из команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ), вылетевших по спортивному принципу по итогам минувшего сезона, не должна покинуть лигу.

joy


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: stainless (Сегодня, 15:32) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Команды, попавшие в зону вылета ФНЛ, останутся в лиге из-за отказа в лицензии ряду клубов.

Ни одна из команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ), вылетевших по спортивному принципу по итогам минувшего сезона, не должна покинуть лигу. Об этом стало известно после прошедшего в среду заседания апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором принимались решения о лицензировании клубов для участия в чемпионате ФНЛ, передаёт ТАСС.

По итогам турнира в сезоне-2017/18 в зоне вылета оказались "Зенит-2", "Ротор", "Луч-Энергия", "Тюмень" и "Факел". Из второго дивизиона в лигу вышло только три команды - лидеры в своих зонах во втором дивизионе "Мордовия", "Армавир" и "Чертаново", получившие лицензии для выступления в ФНЛ. Победитель зоны "Восток" "Сахалин" и победитель зоны "Центр" московский "Арарат" не получили лицензию на выступление в ФНЛ.

По итогам заседания апелляционного комитета в среду лицензии для выступления в ФНЛ получили "Факел", "Луч-Энергия" и занявшая пятое место "Балтика". "Тюмень", "Ротор" и "Зенит-2" успешно прошли процедуру лицензирования ранее.

Лицензии не получили "Волгарь", вылетевший из Российской футбольной премьер-лиги действующий обладатель Кубка России "Тосно" и краснодарская "Кубань" - все три клуба не подавали апелляций на решение РФС отказать им в выдаче лицензии из отсутствия финансовых гарантий.

Таким образом, "Мордовия", "Армавир" и "Чертаново" должны заменить "Волгарь", "Тосно" и "Кубань" в розыгрыше ФНЛ в следующем сезоне.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 15:26) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Химки»
Пришла из не откуда . ушла команда в никуда.
Ни города.ни стадиона...........фантом.
Кубок и тот на шару
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№3 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:24) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Жалко... Добротный клубешник...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 15:23) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Такое может быть только у нас, клуб завоёвывает кубок страны и вылетает во второй дивизион, а то может и вовсе прекратить своё существование
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:21) #
  • -5
  •  (5)

a kto to xotel eshe 18 komand! i vot takoe kajdii god!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.