"Тосно" не получил лицензию ФНЛ

Обладатель Кубка России "Тосно" не получил лицензию для участия в ФНЛ сезона-2018/19."Все случилось как и предполагали. Теперь подаем заявку на лицензию ПФЛ. Срок подачи заявления до 14 июня, 22 июня все решится. Пока не могу сказать, что будет с клубом дальше", – заявил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.В сезоне-2017/2018 чемпионата России "Тосно" занял 15-е место и напрямую вылетел в ФНЛ.