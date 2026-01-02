"Как мне кажется, у Рахимова подход - нужны новые игроки, свежая кровь. А там говорят: смотрите, "Балтика" дает результат, а вы топчетесь на месте. И думаю, что там много внутренних конфликтов", - передает слова Генича "РБ Спорт".
Напомним, ранее сообщалось о том, что руководство "Рубина" неудовлетворено работой главного тренера команды Рашида Рахимова и ищет ему замену.
Подопечные Рахимова завершили первую часть чемпионата на 7-й строчке в турнирной таблице. На зимнюю паузу казанцы ушли с 23 набранными очками в своем активе. От топ-5 рубиновые отстают на 12 баллов.
"Думаю, там много внутренних конфликтов". Генич - о "Рубине"
Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о ситуации с главным тренером "Рубина".
Фото: ФК "Рубин"