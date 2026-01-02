"Дело в том, что в определенный момент руководство клуба, в лице Леонченко, приняло решение о трансфере Дмитрия. При этом сам Баринов не рассматривал уход из "Локомотива", для него это был дом, клуб, где он прошел путь от академии до капитана. Представьте его состояние: человек, преданный клубу, вдруг узнаёт, что его планируют продать. Это не просто спортивное решение - это эмоциональный удар. Позже продажу отменили, пообещали, что ему предложат новый контракт, как минимум на тех же условиях, что и текущий. Но вместо этого поступило предложение с понижением зарплаты на 40%", - сказал агент "Матч ТВ".
29-летний Дмитрий Баринов, играющий на позиции опорного полузащитника, является воспитанником академии московского "Локомотива". Действующее трудовое соглашение капитана команды с клубом рассчитано до лета нынешнего года. В текущем сезоне хавбек провел за "железнодорожников" 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 6 результативных передач. Также в его активе один голевой пас в 7 играх Кубка России.
Напомним, ранее в прессе появилась информация, что Баринов отверг финальное предложение красно-зеленых о продлении истекающего соглашения и может перейти в столичный ЦСКА.
Агент рассказал, что "Локомотив" хотел продать Баринова
Владимир Кузьмичев, агент капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова, рассказал, что клуб планировал продать игрока.
Фото: ФК "Локомотив"