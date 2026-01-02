Булыкин рассказал, чего желает "Динамо" в новом году

"Для "Динамо" хочу пожелать больше стабильности, высоких результатов и побольше радости от каждого матча или же от игры и результата. Конечно, результат всегда стоит на важном месте!" - цитирует Булыкина "Чемпионат".
Московское "Динамо" финишировало на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам первой части сезона 2025/2026. Бело-голубые набрали 21 очко в 18 матчах и отстают от призовой тройки на 16 баллов.
Весеннюю часть чемпионата команда начнет 1 марта и сыграет у себя дома в 19-м туре против "Крыльев Советов".
Бывший нападающий "Динамо" Дмитрий Булыкин высказал пожелания московскому клубу.
Фото: ФК "Динамо"