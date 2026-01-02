Кисляк назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ

"Стоит выделять команду, которая идет на первом месте. Поэтому назову Сперцяна, он играет ближе к моей позиции. Стоит отметить его и Лёшу Батракова. Но это если не отмечать нашу команду (смеется)", - цитирует Кисляка "Матч ТВ".
25-летний Эдуард Сперцян, играющий на позиции атакующего полузащитника, принял участие в 18 матчах за "Краснодар" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счет 8 забитых мячей и сделал 13 результативных передач на партнеров.
20-летний хавбек "Локомотива" Алексей Батраков забил 11 голов и отдал 6 ассистов в 17 играх чемпионата России 2025/2026.
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк выделил лучших футболистов осенней части чемпионата России.
