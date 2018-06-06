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Аяз Гулиев перешел в "Ростов" (1)
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12:27
Зураб Циклаури: оптимальным результатом станет попадание в десятку, но мы будем довольны и сохранением места в РФПЛ
Зураб Циклаури: оптимальным результатом станет попадание в десятку, но мы будем довольны и сохранением места в РФПЛ
Рустем Хузин: руководство "Луча" гарантировало платежеспособность
Новый главный тренер «Луча-Энергии» Рустем Хузин рассказал о сроке своего контракта, задачах на сезонах и комплектации команды.
"Он рассчитан на год. Состоялась встреча с руководством клуба, которое, как известно, поменялось зимой. Гарантии платежеспособности есть. Впредь не будет такого бездействия, как при прежних руководителях, когда команду не кормили и бросали в Турции. Начинаем комплектование. По сути, собираем новую команду. Кто остался из прошлого состава? Павленко, Машнев, Хлебородов, Гордиенко, Марущак, Дзахов и вратарь Котляров. Все. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными новичками. Единственный, кто уже прибыл – Наиль Замалиев из «Ротора». В среду был первый тренировочный день. Пока будем готовиться во Владивостоке, а 20 июня отправимся на сбор в Корею – к этому времени уже хотелось бы иметь полноценный состав", - цитирует Хузина "Матч ТВ".
"Он рассчитан на год. Состоялась встреча с руководством клуба, которое, как известно, поменялось зимой. Гарантии платежеспособности есть. Впредь не будет такого бездействия, как при прежних руководителях, когда команду не кормили и бросали в Турции. Начинаем комплектование. По сути, собираем новую команду. Кто остался из прошлого состава? Павленко, Машнев, Хлебородов, Гордиенко, Марущак, Дзахов и вратарь Котляров. Все. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными новичками. Единственный, кто уже прибыл – Наиль Замалиев из «Ротора». В среду был первый тренировочный день. Пока будем готовиться во Владивостоке, а 20 июня отправимся на сбор в Корею – к этому времени уже хотелось бы иметь полноценный состав", - цитирует Хузина "Матч ТВ".
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