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Василий Баскаков: мы выиграли за счёт характера

Главный тренер "Томи" Василий Баскаков рассказал о победе своей команды в матче против "Тюмени" (1:0).

"Тяжелейшая игра, конечно. Ждали, что так и будет, но чтоб на столько… "Тюмень" ничего не дала нам сделать в атаке, перекрыли все свободные зоны, низко садились к штрафной. Попросили ребят побыстрее двигать мяч, открываться между линиями. Во втором тайме решили перестроиться, выпустили габаритного Тлупова, думали, что свяжет двух центральных защитников и быстрый Гвинейский должен был находить свободные зоны между ними. Давление возросло, но до голевых моментов дело так и не доходило. Тогда уже пошли на крайние меры: добавили ещё одного габаритного, надеясь на стандарты. Я думаю, замена сыграла свою роль в забитом голе. "Тюмень" очень организованная и дисциплинированная команда, у нас практически не было быстрых атак – всё гасилось в средней зоне. Мы двигаемся дальше, но всё тяжелее и тяжелее т.к нас стали изучать и работать над этим. Мы выиграли за счёт характера и Олег Алексеевич, я думаю, помог. Он очень любил футбол, команду и ребят, не без его помощи мы сегодня победили", - цитирует Баскакова официальный сайт клуба.
Теги: Баскаков Томь
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