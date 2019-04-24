Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|32
|62
|2
|Сочи
|33
|61
|3
|Томь
|32
|57
|4
|Нижний Новгород
|32
|52
|5
|Авангард
|31
|51
|6
|СКА-Хабаровск
|32
|51
|7
|Шинник
|32
|49
|8
|Чертаново
|32
|47
|9
|Ротор
|32
|45
|10
|Краснодар-2
|31
|44
|11
|Химки
|32
|42
|12
|Спартак-2
|32
|41
|13
|Луч
|33
|40
|14
|Мордовия
|32
|39
|15
|Факел
|32
|36
|16
|Балтика
|32
|36
|17
|Армавир
|32
|33
|18
|Сибирь
|32
|27
|19
|Тюмень
|32
|22(-6)
|20
|Зенит-2
|32
|19
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"Краснодар-2" и "Ротор" сыграли вничью в матче 33-го тура Олимп-ФНЛ (0:0).
ФНЛ
33 тур
"Краснодар-2" – "Ротор" 0:0
"Краснодар-2": Адамов, Марков, Таранов, Бородин, Парадин (Ивашин, 72), Григорян (Сергеев, 60), Черников, Якимов (Назаров, 77), Онугха, Сулейманов, Кутовой
"Ротор": Филиппов, Байрыев, Кацалапов, Ионов, Лобкарев, Самсонов, Завезен, Шарипов (Саная, 70), Коротаев (Муллин, 57), Янушковский (Попов, 83), Николаев (Саная, 61)
Предупреждения: Таранов, 14, Ионов, 80, Назаров, 83
ФНЛ
33 тур
"Краснодар-2" – "Ротор" 0:0
"Краснодар-2": Адамов, Марков, Таранов, Бородин, Парадин (Ивашин, 72), Григорян (Сергеев, 60), Черников, Якимов (Назаров, 77), Онугха, Сулейманов, Кутовой
"Ротор": Филиппов, Байрыев, Кацалапов, Ионов, Лобкарев, Самсонов, Завезен, Шарипов (Саная, 70), Коротаев (Муллин, 57), Янушковский (Попов, 83), Николаев (Саная, 61)
Предупреждения: Таранов, 14, Ионов, 80, Назаров, 83
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