Россия ФНЛ 2018/19 
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Тамбов
Сочи
Томь
Нижний Новгород
Авангард
СКА-Хабаровск
Шинник
Чертаново
Ротор
Краснодар-2
Химки
Спартак-2
Луч
Мордовия
Факел
Балтика
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 32 62
2 Сочи 33 61
3 Томь 32 57
4 Нижний Новгород 32 52
5 Авангард 31 51
6 СКА-Хабаровск 32 51
7 Шинник 32 49
8 Чертаново 32 47
9 Ротор 32 45
10 Краснодар-2 31 44
11 Химки 32 42
12 Спартак-2 32 41
13 Луч 33 40
14 Мордовия 32 39
15 Факел 32 36
16 Балтика 32 36
17 Армавир 32 33
18 Сибирь 32 27
19 Тюмень 32 22(-6)
20 Зенит-2 32 19
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"Краснодар-2" и "Ротор" сыграли вничью

"Краснодар-2" и "Ротор" сыграли вничью в матче 33-го тура Олимп-ФНЛ (0:0).

ФНЛ

33 тур

"Краснодар-2" – "Ротор" 0:0

"Краснодар-2": Адамов, Марков, Таранов, Бородин, Парадин (Ивашин, 72), Григорян (Сергеев, 60), Черников, Якимов (Назаров, 77), Онугха, Сулейманов, Кутовой

"Ротор": Филиппов, Байрыев, Кацалапов, Ионов, Лобкарев, Самсонов, Завезен, Шарипов (Саная, 70), Коротаев (Муллин, 57), Янушковский (Попов, 83), Николаев (Саная, 61)

Предупреждения: Таранов, 14, Ионов, 80, Назаров, 83
Теги: Краснодар-2 Ротор
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