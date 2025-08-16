Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Спартак
2 - 2 2 2
ЗенитЗавершен
Ахмат
3 - 1 3 1
Крылья СоветовЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Брайтон
1 - 1 1 1
ФулхэмЗавершен
Сандерленд
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
БернлиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 4 0 4
Манчестер СитиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Чайка
1 - 2 1 2
ШинникЗавершен
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ЕнисейЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
0 - 1 0 1
ЛионЗавершен
Монако
3 - 1 3 1
ГаврЗавершен

"Спартаку" предложили кандидатуру тренера, возглавлявшего "Реал" и "Ливерпуль" - источник

Рафаэль Бенитес может оказаться в России.
Фото: Global Look Press
По данным источника, 65-летний испанский титулованный специалист Рафаэль Бенитес может возглавить московский "Спартак". Сообщается, что его кандидатуру предложили руководству российского клуба. Отмечается, что тренер готов рассмотреть предложение при солидном окладе и гарантии усиления.

Последней командой в карьере Бенитеса была "Сельта", которую он покинул в марте прошлого года. Ранее он возглавлял "Ливерпуль", "Реал", "Наполи", "Челси" и ряд других европейских клубов. В его активе 12 различных титулов, в том числе победа в Лиге чемпионов.

Источник: Metaratings

