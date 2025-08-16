По данным источника, 65-летний испанский титулованный специалист Рафаэль Бенитес может возглавить московский "Спартак". Сообщается, что его кандидатуру предложили руководству российского клуба. Отмечается, что тренер готов рассмотреть предложение при солидном окладе и гарантии усиления.
Последней командой в карьере Бенитеса была "Сельта", которую он покинул в марте прошлого года. Ранее он возглавлял "Ливерпуль", "Реал", "Наполи", "Челси" и ряд других европейских клубов. В его активе 12 различных титулов, в том числе победа в Лиге чемпионов.
Источник: Metaratings
"Спартаку" предложили кандидатуру тренера, возглавлявшего "Реал" и "Ливерпуль" - источник
Рафаэль Бенитес может оказаться в России.
Фото: Global Look Press