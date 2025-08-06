Эльче - Бетис. 18 августа 2025 22:00

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 Чемпионат Испании

1 тур
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Эльче - Бетис?


	



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Эльче Бетис Чемпионат Испании

     
        
        





        

            
                
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