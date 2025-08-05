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Сокол - Ротор. 16 августа 2025 18:00

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Стадион: Локомотив
Саратов

            
 Первая лига

5 тур
   
        

        
        
        	

	




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Сокол Ротор Первая лига

     
        
        





        

            
                
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