Станкович не пришёл на пресс-конференцию после матча с "Зенитом"

"Приношу иззвинения, что тренер не может присутствовать на пресс-конференции. У него личные обстоятельства", - передает слова Сакича "Чемпионат".
Сегодня, 16 августа "Спартак" не смог обыграть "Зенит", играя в большинстве с 51-й минуты. Защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос вторую жёлтую карточку получил после грубого фола на Манфреде Угальде. У красно-белых отличились Маркиньос и Жедсон Фернадеш. Португалец забил дебютный мяч за команду. В составе петербуржцев голы на свой счёт записали Матео Кассьерра и Александр Соболев.
Также во втором тайме "Спартаку" отменили гол из-за двойного касания Эсекьеля Барко во время исполнения пенальти.
На данный момент команда Деяна Станковича располагается на 11 месте в турнирной таблице чемпионата России с пятью очками. Следующий матч "Спартак" проведёт на выезде против "Рубина". Игра пройдёт в субботу, 23 августа.
Фото: ФК "Спартак" Москва