Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Спартак
2 - 2 2 2
ЗенитЗавершен
Ахмат
3 - 1 3 1
Крылья СоветовЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Брайтон
1 - 1 1 1
ФулхэмЗавершен
Сандерленд
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
БернлиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 4 0 4
Манчестер СитиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Чайка
1 - 2 1 2
ШинникЗавершен
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ЕнисейЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
0 - 1 0 1
ЛионЗавершен
Монако
3 - 1 3 1
ГаврЗавершен

Станкович не пришёл на пресс-конференцию после матча с "Зенитом"

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович не пришёл на пресс-конференцию. Вместо него выступил перед журналистами ассистент Ненад Сакич.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Приношу иззвинения, что тренер не может присутствовать на пресс-конференции. У него личные обстоятельства", - передает слова Сакича "Чемпионат".

Сегодня, 16 августа "Спартак" не смог обыграть "Зенит", играя в большинстве с 51-й минуты. Защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос вторую жёлтую карточку получил после грубого фола на Манфреде Угальде. У красно-белых отличились Маркиньос и Жедсон Фернадеш. Португалец забил дебютный мяч за команду. В составе петербуржцев голы на свой счёт записали Матео Кассьерра и Александр Соболев.

Также во втором тайме "Спартаку" отменили гол из-за двойного касания Эсекьеля Барко во время исполнения пенальти.

На данный момент команда Деяна Станковича располагается на 11 месте в турнирной таблице чемпионата России с пятью очками. Следующий матч "Спартак" проведёт на выезде против "Рубина". Игра пройдёт в субботу, 23 августа.

