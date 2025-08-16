- Мы, конечно, недовольны тем, как складываются события. Но мы не нервничаем – мы профессионалы. Такое бывает, мы продолжаем работать. Мы поддерживаем нашего тренера, мы абсолютно рады работать с ним, будем надеяться, что это выльется в результат.
На старте текущего сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал лишь одну победу, дважды сыграл вничью и потрепел два поражения. Команда Деяна Станковича набрала в 5 сыгранных турах всего пять очков и находится на данный момент на девятой позиции в турнирной таблице. Безвыигрышная серия красно-белых в чемпионате составляет уже четыре игры.
Источник: ТАСС
Маркиньос: мы поддерживаем нашего тренера, рады работать с ним
Вингер "Спартака" Маркиньос заявил, что команда поддерживает Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"