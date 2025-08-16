Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Спартак
2 - 2 2 2
ЗенитЗавершен
Ахмат
3 - 1 3 1
Крылья СоветовЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Брайтон
1 - 1 1 1
ФулхэмЗавершен
Сандерленд
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
БернлиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 4 0 4
Манчестер СитиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Чайка
1 - 2 1 2
ШинникЗавершен
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ЕнисейЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
0 - 1 0 1
ЛионЗавершен
Монако
3 - 1 3 1
ГаврЗавершен

Маркиньос: мы поддерживаем нашего тренера, рады работать с ним

Вингер "Спартака" Маркиньос заявил, что команда поддерживает Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
- Мы, конечно, недовольны тем, как складываются события. Но мы не нервничаем – мы профессионалы. Такое бывает, мы продолжаем работать. Мы поддерживаем нашего тренера, мы абсолютно рады работать с ним, будем надеяться, что это выльется в результат.

На старте текущего сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал лишь одну победу, дважды сыграл вничью и потрепел два поражения. Команда Деяна Станковича набрала в 5 сыгранных турах всего пять очков и находится на данный момент на девятой позиции в турнирной таблице. Безвыигрышная серия красно-белых в чемпионате составляет уже четыре игры.

Источник: ТАСС

