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Спартак - Зенит. 16 августа 2025 17:30

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Стадион: Лукойл Арена
Москва

            
 Чемпионат России

5 тур
   
        

        
        
        	

	




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Спартак Зенит Чемпионат России РПЛ

     
        
        





        

            
                
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