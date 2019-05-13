Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Сочи
|36
|67
|2
|Тамбов
|36
|67
|3
|Томь
|36
|60
|4
|Нижний Новгород
|36
|59
|5
|Шинник
|36
|56
|6
|Авангард
|35
|55
|7
|Чертаново
|36
|55
|8
|СКА-Хабаровск
|36
|55
|9
|Химки
|36
|50
|10
|Ротор
|36
|50
|11
|Краснодар-2
|35
|48
|12
|Спартак-2
|36
|45
|13
|Мордовия
|36
|44
|14
|Луч
|36
|44
|15
|Балтика
|36
|41
|16
|Армавир
|36
|40
|17
|Факел
|36
|40
|18
|Сибирь
|36
|33
|19
|Зенит-2
|36
|25
|20
|Тюмень
|36
|24(-6)
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Депутат Заксобрания Красноярска: Аленичев - хороший тренер, но на уровне ФНЛ
Депутат Заксобрания Красноярска и член комитета по образованию, культуре и спорта края Евгений Черных высказался о вылете "Енисея" из РПЛ.
"Очень было приятно, что "Енисей" выступал в РПЛ. Не совсем хорошо, что некоторые матчи "Енисей" провел не на центральном стадионе Красноярска. Когда "Енисей" играл дома в Красноярске - это был праздник для местных жителей. Несмотря на то, что команда не показывала хороших результатов, болельщики ходили на стадион и поддерживали команду. На домашние матчи "Енисея" приезжали люди за 300-400 километров от Красноярска. Нам остается надеяться, что "Енисей" в скором времени вернется в РПЛ. Считаю, что если бы все домашние матчи проводились в Красноярске, то у "Енисея" шансов было бы много остаться в РПЛ.
Как оценю работу тренерского штаба Аленичева? Дмитрий Анатольевич - хороший тренер, но, наверное, на уровне ФНЛ. У него такой же печальный опыт был с тульским "Арсеналом", в РПЛ у него так же ничего не получилось. Главный критерий у нас - это результат, а в Красноярске он этого не достиг. Я думаю, что руководство клуба будет расставаться с ним, у него контракт заканчивается. Я как понимаю, об этом речь шла еще с конца прошедшего года, потому что не видели никаких перспектив.
Почему тогда этого не сделали? Были какие-то внутренние моменты, тогда губернатор, по-моему, вмешался, когда его на одну игру отстраняли перед матчем с "Анжи". Видимо что-то не получилось, это внутренние моменты клуба, которые болельщикам не так интересны", - цитирует Черных Sport24.ru.
"Очень было приятно, что "Енисей" выступал в РПЛ. Не совсем хорошо, что некоторые матчи "Енисей" провел не на центральном стадионе Красноярска. Когда "Енисей" играл дома в Красноярске - это был праздник для местных жителей. Несмотря на то, что команда не показывала хороших результатов, болельщики ходили на стадион и поддерживали команду. На домашние матчи "Енисея" приезжали люди за 300-400 километров от Красноярска. Нам остается надеяться, что "Енисей" в скором времени вернется в РПЛ. Считаю, что если бы все домашние матчи проводились в Красноярске, то у "Енисея" шансов было бы много остаться в РПЛ.
Как оценю работу тренерского штаба Аленичева? Дмитрий Анатольевич - хороший тренер, но, наверное, на уровне ФНЛ. У него такой же печальный опыт был с тульским "Арсеналом", в РПЛ у него так же ничего не получилось. Главный критерий у нас - это результат, а в Красноярске он этого не достиг. Я думаю, что руководство клуба будет расставаться с ним, у него контракт заканчивается. Я как понимаю, об этом речь шла еще с конца прошедшего года, потому что не видели никаких перспектив.
Почему тогда этого не сделали? Были какие-то внутренние моменты, тогда губернатор, по-моему, вмешался, когда его на одну игру отстраняли перед матчем с "Анжи". Видимо что-то не получилось, это внутренние моменты клуба, которые болельщикам не так интересны", - цитирует Черных Sport24.ru.
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