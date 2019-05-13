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Томь
Нижний Новгород
Шинник
Авангард
Чертаново
СКА-Хабаровск
Химки
Ротор
Краснодар-2
Спартак-2
Мордовия
Луч
Балтика
Армавир
Факел
Сибирь
Зенит-2
Тюмень
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19
# Команда И О
1 Сочи 36 67
2 Тамбов 36 67
3 Томь 36 60
4 Нижний Новгород 36 59
5 Шинник 36 56
6 Авангард 35 55
7 Чертаново 36 55
8 СКА-Хабаровск 36 55
9 Химки 36 50
10 Ротор 36 50
11 Краснодар-2 35 48
12 Спартак-2 36 45
13 Мордовия 36 44
14 Луч 36 44
15 Балтика 36 41
16 Армавир 36 40
17 Факел 36 40
18 Сибирь 36 33
19 Зенит-2 36 25
20 Тюмень 36 24(-6)
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Депутат Заксобрания Красноярска: Аленичев - хороший тренер, но на уровне ФНЛ

Депутат Заксобрания Красноярска и член комитета по образованию, культуре и спорта края Евгений Черных высказался о вылете "Енисея" из РПЛ.

"Очень было приятно, что "Енисей" выступал в РПЛ. Не совсем хорошо, что некоторые матчи "Енисей" провел не на центральном стадионе Красноярска. Когда "Енисей" играл дома в Красноярске - это был праздник для местных жителей. Несмотря на то, что команда не показывала хороших результатов, болельщики ходили на стадион и поддерживали команду. На домашние матчи "Енисея" приезжали люди за 300-400 километров от Красноярска. Нам остается надеяться, что "Енисей" в скором времени вернется в РПЛ. Считаю, что если бы все домашние матчи проводились в Красноярске, то у "Енисея" шансов было бы много остаться в РПЛ.

Как оценю работу тренерского штаба Аленичева? Дмитрий Анатольевич - хороший тренер, но, наверное, на уровне ФНЛ. У него такой же печальный опыт был с тульским "Арсеналом", в РПЛ у него так же ничего не получилось. Главный критерий у нас - это результат, а в Красноярске он этого не достиг. Я думаю, что руководство клуба будет расставаться с ним, у него контракт заканчивается. Я как понимаю, об этом речь шла еще с конца прошедшего года, потому что не видели никаких перспектив.

Почему тогда этого не сделали? Были какие-то внутренние моменты, тогда губернатор, по-моему, вмешался, когда его на одну игру отстраняли перед матчем с "Анжи". Видимо что-то не получилось, это внутренние моменты клуба, которые болельщикам не так интересны", - цитирует Черных Sport24.ru.
Теги: Аленичев Енисей
Сегодня, 19:55
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(1)
#2  Робсон   (Сегодня, 20:17)
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  •  (2)

А как же багаж ? Надеюсь ,он его оставит будущему главному тренеру Енисея .(без него никто ничего не добьется)
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 20:05)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Плевок в сторону великих.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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