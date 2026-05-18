В 15 гостевых матчах южане набрали 29 очков и заняли первое место в соответствующей таблице.
Вторую строчку по результатам выездных встреч занял "Зенит". Петербургский клуб заработал 27 очков вдали от дома. Тройку лучших замкнуло московское "Динамо", набравшее 23 балла.
"Локомотив" расположился на четвёртой позиции в таблице гостевых матчей, а "Спартак" завершил сезон лишь на седьмом месте по этому показателю.
В нижней части рейтинга оказались махачкалинское "Динамо" и "Крылья Советов". Команды заняли 15-е и 16-е места соответственно.
По итогам всего сезона чемпионом России стал "Зенит", набравший 68 очков. Серебряные медали выиграл "Краснодар", а третье место занял "Локомотив".
"Краснодар" стал лучшей выездной командой РПЛ. "Спартак" не вошёл в топ-5
Турнирная таблица гостевых матчей