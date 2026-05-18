Петербуржцы набрали 41 очко в 15 домашних матчах и заняли первое место в соответствующей таблице. Вторую строчку занял "Краснодар", заработавший дома 37 баллов. Тройку лучших домашних команд замкнул "Спартак" с 33 очками.
Также в пятёрку сильнейших домашних команд чемпионата вошли ЦСКА и "Локомотив". Московское "Динамо" завершило сезон лишь на 10-м месте по этому показателю.
В нижней части таблицы расположились "Сочи" и "Акрон", занявшие 15-е и 16-е места соответственно.
По итогам сезона чемпионом России стал "Зенит", набравший 68 очков. Серебро выиграл "Краснодар", а бронзовые медали достались "Локомотиву".
"Зенит" и "Спартак" вошли в топ-3 домашних команд сезона РПЛ
"Зенит" стал лучшей командой РПЛ по набранным очкам на своём поле в сезоне-2025/2026.
Турнирная таблица домашних матчей