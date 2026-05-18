По данным Daily Mail, испанский специалист решил покинуть пост наставника после завершения нынешнего розыгрыша АПЛ. Источник утверждает, что официальное заявление ожидается после встречи 38-го тура с "Астон Виллой", которая состоится 24 мая.
Несмотря на возможный уход с поста главного тренера, 54-летний тренер может сохранить работу в "Сити". Руководство рассматривает вариант, при котором испанец останется в структуре клуба уже в иной роли.
За два тура до завершения чемпионата Англии "Сити" продолжает гонку за титул. "Арсенал" лидирует с 79 очками, а команда Гвардиолы уступает лондонцам на два балла.
Гвардиола принял решение по своему будущему в "Манчестер Сити" - Daily Mail
Хосеп Гвардиола близок к уходу из "Манчестер Сити".
Фото: Getty Images