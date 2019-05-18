"Сибирь" одержала победу над "Авангардом"
"Сибирь" с минимальным счетом обыграла "Авангард" (1:0) в матче 37-го тура Олимп-ФНЛ.
ФНЛ
37-й тур
"Сибирь" (Новосибирск) – "Авангард К" (Курск) – 1:0
Гол: Киреенко, 52.
"Сибирь" (Новосибирск): Киселев, Смирнов, Копаев, Полюткин, Курбанов, Беляев (Сафронов, 78), Галыш (К.Антипов, 76), Коржунов (Парфинович, 85), Чеботару, Азаров (Орлов, 80), Киреенко.
"Авангард К" (Курск): Чагров, Никитин, Гоцук, Багаев (Тимошин, 89), Дашаев, Машуков (Стеклов, 46), Трошечкин, Батютин, Каюмов (Кубышкин, 70), Руденко (Минаев, 46), Федчук.
Предупреждение: Гоцук, 90+2.
ФНЛ
37-й тур
"Сибирь" (Новосибирск) – "Авангард К" (Курск) – 1:0
Гол: Киреенко, 52.
"Сибирь" (Новосибирск): Киселев, Смирнов, Копаев, Полюткин, Курбанов, Беляев (Сафронов, 78), Галыш (К.Антипов, 76), Коржунов (Парфинович, 85), Чеботару, Азаров (Орлов, 80), Киреенко.
"Авангард К" (Курск): Чагров, Никитин, Гоцук, Багаев (Тимошин, 89), Дашаев, Машуков (Стеклов, 46), Трошечкин, Батютин, Каюмов (Кубышкин, 70), Руденко (Минаев, 46), Федчук.
Предупреждение: Гоцук, 90+2.