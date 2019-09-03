Капитан "Енисея" — о голодовке болельщика: приложим все силы, чтобы он в ближайшее время покушал
Капитан находящегося на последнем месте в ФНЛ "Енисея" Александр Харитонов прокомментировал информацию о том, что болельщик команды Константин Литвинов объявил голодовку до тех пор, пока красноярцы не начнут побеждать.
Фото: YouTube-канал "Наш Красноярский край"
"Наши болельщики переживают за команду, несмотря на неудачные результаты. На матчах собирается солидная аудитория. Что я могу сказать по поводу этого болельщика? Надеюсь, в ближайшее время он покушает. "Енисей" приложит все силы для этого", — сказал Харитонов в беседе с Sport24.
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