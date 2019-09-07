Главный тренер "Мордовии" Марат Мустафин подвел итоги матча 12-го тура ФНЛ против "Луча".
"В первом тайме контролировали игру. Забили неплохой гол. Владение мячом было неплохое. А во втором тайме пенальти подкосил команду. Прижались к воротам своим. В итоге матч проигран. У нас тяжелая ситуация по составу. Травмы. Это спорт – есть проигравшие и победители. У нас тяжелая ситуация с финансами. Мы не смогли заявить игроков – закрыто траснферное окно. Ситуация не добавляет оптимизма", - цитирует Мутафина ФНЛ.
Наставник "Мордовии": во втором тайме пенальти подкосил команду
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