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Александр Рязанцев: с Игнашевичем - только на "Вы"

После победы над "Томью" (2:1) в матче 14-го тура ФНЛ полузащитник "Торпедо" Александр Рязанцев рассказал о субординации в команде и взаимоотношениях со старшим тренером Сергеем Игнашевичем.

— Такое разное отношение болельщиков к нападающим — Сергеева любят, Лебеденко из-за локомотивского прошлого не очень.

— Мы это не обсуждаем, это мнение болельщиков. Равносильно любим и Лебеденко, и Самошникова, и Сергеева, и Галояна и всех остальных.

— С Сергеем Игнашевичем на "Ты" общаетесь?

— Ни в коем случае.

— Даже наедине?

— Все игроки соблюдают субординацию, Сергей Николаевич — старший тренер. Какие могут быть вопросы? Я себе четко отдаю отчёт, несмотря на то, что до этого мы были знакомы — всегда на "Вы", всегда Сергей Николаевич.

"СЭ"


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Теги: Рязанцев Игнашевич Томь Торпедо
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