После победы над "Томью" (2:1) в матче 14-го тура ФНЛ полузащитник "Торпедо" Александр Рязанцев рассказал о субординации в команде и взаимоотношениях со старшим тренером Сергеем Игнашевичем.
— Такое разное отношение болельщиков к нападающим — Сергеева любят, Лебеденко из-за локомотивского прошлого не очень.
— Мы это не обсуждаем, это мнение болельщиков. Равносильно любим и Лебеденко, и Самошникова, и Сергеева, и Галояна и всех остальных.
— С Сергеем Игнашевичем на "Ты" общаетесь?
— Ни в коем случае.
— Даже наедине?
— Все игроки соблюдают субординацию, Сергей Николаевич — старший тренер. Какие могут быть вопросы? Я себе четко отдаю отчёт, несмотря на то, что до этого мы были знакомы — всегда на "Вы", всегда Сергей Николаевич.
"СЭ"
Александр Рязанцев: с Игнашевичем - только на "Вы"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»