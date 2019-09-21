Александр Рязанцев: с Игнашевичем - только на "Вы"

После победы над "Томью" (2:1) в матче 14-го тура ФНЛ полузащитник "Торпедо" Александр Рязанцев рассказал о субординации в команде и взаимоотношениях со старшим тренером Сергеем Игнашевичем.— Мы это не обсуждаем, это мнение болельщиков. Равносильно любим и Лебеденко, и Самошникова, и Сергеева, и Галояна и всех остальных.— Ни в коем случае.— Все игроки соблюдают субординацию, Сергей Николаевич — старший тренер. Какие могут быть вопросы? Я себе четко отдаю отчёт, несмотря на то, что до этого мы были знакомы — всегда на "Вы", всегда Сергей Николаевич.