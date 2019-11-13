"Нижний Новгород" в гостях обыграл "Торпедо"

В матче 23-го тура первенства ФНЛ "Нижний Новгород" в гостях обыграл "Торпедо" со счетом 2:0.



ФНЛ



23 тур



Голы: Ставпец, 20 (пен.), Сагитов, 86.



Торпедо Москва: Кеняйкин, Шоркин, Шустиков (Лях, 46), Шишкин, Божин, Самошников, Магаль, Галоян (Максимов, 55), Калугин, Сергеев, Лебеденко



Нижний Новгород: Анисимов, Морозов, Абрамов, Гаджибеков, Темников, Ставпец, Палиенко, Чудин, Игнатович, Голышев, Сагитов



Предупреждения: Магаль, 18, Самошников, 58