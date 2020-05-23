Юран: болельщик, который приходил на трибуны, выйдет из карантина, а "Химок" уже и нет

Наставник подмосковных "Химок" Сергей Юран высказался относительно слухов о том, что клуб может не пройти лицензирование на следующий сезон.

Sportbox.ru

"У нас пока нет проблем. Хочу поблагодарить СМИ за то, что делают клуб таким популярным. У нас пока не было встречи ни с руководством региона, ни области — это правда. Пора ли встретиться? Этот вопрос больше к руководству. У нас сейчас почти все клубы финансируются из бюджета и это большая проблемаДумаю, что губернатор не в курсе сложившейся ситуации. А сейчас болельщик, который приходил на трибуны, выйдет из карантина, а "Химок" уже и нет, - сказал Юран в эфире телеканала "Матч ТВ".Напомним, первенство ФНЛ завершилось досрочно из-за пандемии коронавируса. "Химки" заняли второе место в турнирной таблице.Ранее в СМИ появилась информация, что ярославскому "Шиннику" и подмосковным "Химкам" будет предложено отказаться от участия в матчах Кубка России, так как сезон ФНЛ завершен досрочно.