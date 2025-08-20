"Жоао Виктор готов сыграть с "Акроном"? Оба новичка готовы к игре", - приводит "Матч ТВ" слова Челестини.
Московский ЦСКА встретится с тольяттинским "Акроном" в рамках 6-го тура РПЛ в это воскресенье, 24 августа. Матч пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 17:30 по столичному времени.
Напомним, ранее "армейцы" объявили об аренде хавбека Даниэля Руиса и трансфере защитника Жоао Виктора.
В ЦСКА рассказали, готовы ли новички команды Виктор и Руис сыграть против "Акрона"
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сообщил, что новички команды Жоао Виктор и Даниэль Руис готовы к матчу 6-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА