"Некорректно с моей стороны оценивать тренерские качества Станковича, но то, что он тренер эмоциональный - это 100 %. Это и хорошо, и плохо. Футбола без эмоций не бывает. Тут вопрос, как эти эмоции действуют на его команду и как футболисты их воспринимают", - сказал Осинькин в интервью "РБ Спорт".
Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с лета прошлого года. В минувшем сезоне он занял с красно-белыми четвертое место в чемпионате России, набрав 57 очков. В мае этого года клуб продлил текущее соглашение с сербским специалистом до 2027-го.
После пяти сыгранных туров "Спартак" набрал пять очков и идёт на 13 месте в турнирной таблице РПЛ. В субботу, 23 августа, команда Станковича сыграет в Казани против "Рубина" в рамках 6-го тура чемпионата России.
Осинькин рассказал, как эмоциональность Станковича влияет на "Спартак"
Фото: ФК "Спартак" Москва