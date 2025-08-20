Матчи Скрыть

Бывший игрок "Зенита" раскритиковал игроков команды после матча со "Спартаком"

Бывший игрок "Зенита" Владимир Быстров оценил выступление игроков сине-бело-голубых в матче 5 тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"
- Педро возится с мячом уже пятый матч, Луис Энрике ещё не готов, Жерсон вообще пешком ходит. Из всех только Вендел нормально смотрится. Зачем Семак ставит всех этих тихоходов в стартовый состав? - сказал Быстров в эфире YouTube-канала "О, Родной Футбол!".

Напомним, матч пятого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" завершился со счетом 2:2.

На данный момент команда Сергея Семака располагается на девятом месте в таблице РПЛ с шестью очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится