Бывший игрок "Зенита" раскритиковал игроков команды после матча со "Спартаком"

- Педро возится с мячом уже пятый матч, Луис Энрике ещё не готов, Жерсон вообще пешком ходит. Из всех только Вендел нормально смотрится. Зачем Семак ставит всех этих тихоходов в стартовый состав? - сказал Быстров в эфире YouTube-канала "О, Родной Футбол!".
Напомним, матч пятого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" завершился со счетом 2:2.
На данный момент команда Сергея Семака располагается на девятом месте в таблице РПЛ с шестью очками.