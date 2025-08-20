- Правда ли, что "Зенит" договаривается по аренде Ренана с "Васко да Гама"? Идут переговоры, - сказал Медведев "РБ Спорт".
Роберт Ренан выступает за "Зенит" с 2023 года. В нынешнем сезоне 21-летний бразилец не принял участие ни в одном матче. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.
Александр Медведев рассказал об интересе бразильского клуба к игроку "Зенита"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев заявил, что ведутся переговоры об аренде защитника сине-бело-голубых Роберта Ренана в "Васко да Гама".