"Мойзес - вообще машина! На мой взгляд, это просто потрясающий игрок. Думаю, все и сами это видят. Главный его секрет, что он супер стабилен в каждом матче", - передает слова Кисляка Legalbet.
Мойзес защищает цвета московского ЦСКА с 2023 года. Трудовое соглашение бразильца с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне 30-летний футболист провел за "армейцев" восемь матчей во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Напомним, по итогам сезона 2024/2025 Мойзес был признан лучшим защитником РПЛ.
"Мойзес - машина!" Кисляк назвал главный секрет защитника ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался об игре бразильского защитника красно-синих Мойзеса.
Фото: ПФК ЦСКА