Василенко возглавил "Факел"

Новым главным тренером воронежского "Факела" стал Олег Василенко.

Олег Василенко возглавил тренерский штаб «Факела» ??

46-летний специалист в прошлом сезоне возглавлял курский «Авангард», а затем – «Мордовию» из Саранска.



Подробнее: https://t.co/BhsOX2ABu7#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/50ScwuOX7c — ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) September 14, 2020

46-летний специалист в минувшем сезоне тренировал "Мордовию" и "Авангард".Ранее "Факел" возглавлял Владимир Бесчастных, который покинул клуб в начале сентября."Факел" после девяти туров идёт на 16-м месте турнирной таблицы РПЛ, заработав семь очков.