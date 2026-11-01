"Не сказал бы, что матч получился очень простым". Угальде - о матче с "Локомотивом"

- Не сказал бы, что матч получился очень простым.
"Локомотив" не смог показать все свои силы. Нам удалось забить быстрый гол. Повлияло, что мы хорошо подготовились, - передаёт слова Угальде "Матч ТВ".
Говоря о борьбе за чемпионство, костариканец не стал выделять одного главного соперника. По его мнению, на титул претендуют все команды из первой пятёрки: "Зенит", "Краснодар", ЦСКА и "Динамо".
После 13 туров "Спартак" имеет в активе 26 очков и занимает четвёртое место, уступая ЦСКА по дополнительным показателям.