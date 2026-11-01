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"Не сказал бы, что матч получился очень простым". Угальде - о матче с "Локомотивом"

Нападающий "Спартака" Манфред Угальде оценил победу над "Локомотивом" со счётом 4:0 и перечислил команды, которые считает конкурентами красно-белых в борьбе за чемпионский титул.
Фото: ФК "Спартак"
В матче 13-го тура РПЛ спартаковцы добились выездной победы, а Угальде записал на свой счёт третий гол и получил приз лучшему игроку встречи.

- Не сказал бы, что матч получился очень простым.

"Локомотив" не смог показать все свои силы. Нам удалось забить быстрый гол. Повлияло, что мы хорошо подготовились, - передаёт слова Угальде "Матч ТВ".

Говоря о борьбе за чемпионство, костариканец не стал выделять одного главного соперника. По его мнению, на титул претендуют все команды из первой пятёрки: "Зенит", "Краснодар", ЦСКА и "Динамо".

После 13 туров "Спартак" имеет в активе 26 очков и занимает четвёртое место, уступая ЦСКА по дополнительным показателям.

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