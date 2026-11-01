- Успеха "Спартака" в этом матче ожидал. Команда выглядит стабильно, все в строю, а "Локомотив" сейчас не в форме. "Спартак" был сильнее по всем позициям. Но такой крупной победы, конечно, не ожидал. Считаю, что "Локомотив" в какой-то степени надломил автогол.
Будет ли отставка главного тренера в "Локомотиве" в нынешней ситуации? Это уже решать руководителям клуба. Но, естественно, за результат отвечает тренер. После удачного прошлого сезона, когда заняли третье место, были допущены ошибки. Но, если отпускаете трёх ключевых футболистов, лицо команды, то вы сразу потеряли игру.
Потому что вы теряете связи. Поэтому первый круг провальный получился. Тем не менее ничего трагического для "Локомотива" пока нет, плотность высокая в таблице. Можно выправить положение, но относительно более высоких задач сезон мимо.
Алина Гущина, Rusfootball.info
Гладилин: такой крупной победы "Спартака" не ожидал
Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин прокомментировал Rusfootball.info крупную победу "красно-белых" над "Локомотивом" в 13 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"