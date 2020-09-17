Харлачев назначен новым главным тренером омского "Иртыша"

?Евгений Харлачёв новый главный тренер «Иртыша»?

По решению попечительского совета ФК «Иртыш» в команде произошла смена главного тренера.

Владимира Арайса сменил Евгений Харлачев. При этом, Владимир Михайлович останется работать в системе клуба. pic.twitter.com/DlhdN6FWUW