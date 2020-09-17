Харлачев назначен новым главным тренером омского "Иртыша"

?Евгений Харлачёв новый главный тренер «Иртыша»?— ФК Иртыш (Омск) (@OmskFootball) September 17, 2020
По решению попечительского совета ФК «Иртыш» в команде произошла смена главного тренера.
Владимира Арайса сменил Евгений Харлачев. При этом, Владимир Михайлович останется работать в системе клуба. pic.twitter.com/DlhdN6FWUW
Харлачев ранее возглавлял "Локомотив-2", "Химик" и "Солярис". Также 46-летний специалист входил в тренерский штаб "Ротора".
"Иртыш" занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 1 очко.