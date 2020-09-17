Футболисты брянского "Динамо" сегодня провели первую тренировку после карантина.
В занятии приняли участие 16 игроков.
Команда готовится к матчу 10-го тура первенства ФНЛ с "Текстильщиком". Встреча пройдет в субботу, 19 сентября.
Напомним, из-за вспышки коронавируса в команде "Динамо" пропустило три игры.
Источник: "Матч ТВ"
Футболисты брянского "Динамо" провели первую тренировку после карантина
Футболисты брянского "Динамо" сегодня провели первую тренировку после карантина.
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