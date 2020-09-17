Экс-форвард "Спартака" Давыдов перешёл в "Томь"

?Сегодня состав «Томи» пополнил 25-летний нападающий Денис Давыдов. Его последним клубом был софийский ЦСКА, который он покинул весной 2020 года.



Контракт с новичком рассчитан до конца сезона. Давыдов будет выступать под №69.



Добро пожаловать, Денис! ? pic.twitter.com/A6GZvbydfd