Экс-форвард "Спартака" Давыдов перешёл в "Томь"

?Сегодня состав «Томи» пополнил 25-летний нападающий Денис Давыдов. Его последним клубом был софийский ЦСКА, который он покинул весной 2020 года.— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) September 18, 2020
Контракт с новичком рассчитан до конца сезона. Давыдов будет выступать под №69.
Добро пожаловать, Денис! ? pic.twitter.com/A6GZvbydfd
25-летний футболист будет играть в томском клубе под номером "69".
Прошлым клубом Давыдова был софийский ЦСКА, который он покинул весной 2020 года. С 2013 по 2018 год Давыдов был игроком московского "Спартака".
"Томь" после девяти туров идёт на предпоследнем месте турнирной таблицы ФНЛ с двумя очками.