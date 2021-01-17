Напомним, что ранее Геркус сообщал о желании стать главой Футбольной Национальной Лиги. Выборы намечены на 25 февраля, выдвижение кандидатов закончится 25 января.
Сообщается, что единственным зарегистрированным кандидатом на данный момент является исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов. Еще одним кандидатом станет генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
Бывший генеральный директор "Локомотива" Ольга Смородская недавно также передумала участвовать в выборах президента ФНЛ, хотя ранее сообщал об этом.
Источник: Metaratings.ru
Источник: Геркус передумал участвовать в выборах президента ФНЛ
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус принял решение не участвовать в выборах президента ФНЛ.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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