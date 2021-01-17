Источник: Геркус передумал участвовать в выборах президента ФНЛ

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус принял решение не участвовать в выборах президента ФНЛ.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Напомним, что ранее Геркус сообщал о желании стать главой Футбольной Национальной Лиги. Выборы намечены на 25 февраля, выдвижение кандидатов закончится 25 января.

Сообщается, что единственным зарегистрированным кандидатом на данный момент является исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов. Еще одним кандидатом станет генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Бывший генеральный директор "Локомотива" Ольга Смородская недавно также передумала участвовать в выборах президента ФНЛ, хотя ранее сообщал об этом.

Источник: Metaratings.ru

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Геркус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Аталанта" - "Дженоа". Миранчук остался в запасе, Шомуродов - в старте 1
Тульский "Арсенал" и "Бачка-Топола" не смогли выявить победителя в товарищеском матче 1
"Тоттенхэм" обыграл "Шеффилд Юнайтед" и поднялся на 4-е место в АПЛ
Московское "Динамо" уступило "Леху" в товарищеском матче 1
Стали известны стартовые составы "Ливерпуля" и "МЮ"
Гаттузо - о разгроме "Фиорентины": надеемся с "Ювентусом" в Суперкубке сыграть так же
"Генк" проявляет интерес к Гайчу
Новичок "Локомотива" Пабло вспомнил о переговорах с "Краснодаром"
Полузащитник португальского "Насьонала" перешел в "Ротор"
Футболисты "Зенита" "тепло" встретили Азмуна на сборах в ОАЭ (видео) 2
Арустамян - о Миранчуке: были попытки запустить процесс перехода Алексея в российские клубы
Источник: Геркус передумал участвовать в выборах президента ФНЛ 1
Бывший нападающий "Краснодара" продолжит карьеру в "Факеле"
"Наполи" разгромил "Фиорентину", забив 6 безответных мячей
В "Спартаке" раскрыли детали переговоров по Промесу 11
Хендрикс провел первую тренировку в "Спартаке" (фото) 5
Клопп - о матче с "МЮ": мне нравится, что это противостояние привлекает столько внимания и споров
Рахимич прокомментировал назначение Крамаренко тренером вратарей ЦСКА
Первушин: на следующей неделе в "Тамбове" начнут гасить долги перед игроками 2
"Интер" может потерять очки в Серии А, если не погасит долги по зарплате перед игроками 2
В "Спартаке" заявили, что клуб ведет переговоры по возвращению Промеса 9
"Встреча дня в Дубае". "Зенит" показал фото Ловрена с ван Дейком 3
ЦСКА сделал "Ницце" первое официальное предложение по Данило 2
"Зенит" стал самым популярным клубом России в "Инстаграме" в 2020 году 15
Источник: Месси решил сыграть в финале Суперкубка Испании 1
Хендрикс: с нетерпением жду возможности сыграть в матче с ЦСКА 3
Хендрикс: какая у меня приоритетная позиция на поле? Я вратарь! 1
Де Пауль, на которого претендует "Зенит", высказался о своем будущем 5
ЦСКА опубликовал список игроков, отправившихся на сборы в Испанию 5
"Аякс" не намерен отдавать Промеса в аренду "Спартаку" 6
Все новости
-