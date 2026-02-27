Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Зенит
19:30
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
17:00
УралНе начат
КАМАЗ
18:00
Арсенал ТулаНе начат

Непомнящий назвал фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Непомнящего, за чемпионство в РПЛ будут бороться "Зенит", "Краснодар" и ЦСКА.

- Футбол — всегда интрига. Жёсткая борьба на всех ступенях турнирной таблицы.
За золото будут бороться до конца. "Краснодар" стабилен, "Зенит" хорошо укрепился. Ну и ЦСКА приобрели хороших игроков. Это три лидера, не могу назвать кого-то из них однозначным лидером, - цитирует Непомнящего "Чемпионат".

По итогам 18 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками, на второй строчке располагается петербургский "Зенит" с 39 баллами, тройку лидеров замыкает московский "Локомотив" с 37 очками в своем активе. ЦСКА на данный момент занимает четвертое место с 36 очками.

Напомним, что действующим чемпионом России является "Краснодар", сине-бело-голубые по итогам прошлого сезона стали серебряными призерами чемпионата страны, а ЦСКА - бронзовым призером.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится