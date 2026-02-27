Матчи Скрыть

Шпилевский - о работе в "Пари НН": не каждый согласился бы рискнуть своей репутацией

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский рассказал о своей мотивации возглавить нижегородский клуб.
Фото: ФК "Пари НН"
По словам Шпилевского, он хочет приобрести опыт и верит, что сможет добиться с "Пари НН" прогресса.

- Она в том, что здесь я могу получить опыт, который будет полезен в будущем.
Не каждый согласился бы рискнуть своей репутацией, как это сделал я. Но ни о чем не жалею.

Верю, что с командой мы добьемся прогресса и она останется в РПЛ. Хочу помочь "Пари НН" и доказать, что я готов выйти на новый уровень, - цитирует Шпилевского "СЭ".

Алексей Шпилевский был назначен на пост главного тренера "Пари НН" летом 2025 года, ранее специалист занимал аналогичную должность в кипрском "Арисе", за который выступает российский форвард Александр Кокорин.

По итогам 18 сыгранных туров нижегородцы занимают 14 место в турнирной таблице российского чемпионата с 14 набранными очками в своем активе. В 19 туре Российской Премьер-Лиги команда Алексея Шпилевского сыграет на выезде с московским "Локомотивом" - встреча состоится завтра, 28 февраля, в 17:00 по столичному времени.

