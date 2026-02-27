Шпилевский - о работе в "Пари НН": не каждый согласился бы рискнуть своей репутацией

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский рассказал о своей мотивации возглавить нижегородский клуб.

Фото: ФК "Пари НН"

Не каждый согласился бы рискнуть своей репутацией, как это сделал я. Но ни о чем не жалею.