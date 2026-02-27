Матчи Скрыть

Семин оценил форму Головина в текущем сезоне

Российский тренер Юрий Семин оценил игру полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: ФК "Монако"
По словам Семина, он не видит спада в игре Головина, но полузащитнику нужно скорректировать свои эмоции.

-Он выступает в хорошей команде, в последней игре отдал результативный пас. Играл неплохо.
Ему только надо корректировать свои эмоции. Не считаю, что у него сейчас неудачный период. Спада я у него не наблюдаю, - цитирует Семина "СЭ".

В нынешнем сезоне Александр Головин вышел на поле в составе "Монако" в 26 встречах и записал на свой счет два забитых мяча и пять результативных передач. Также полузащитник получил две красные карточки.

Контракт россиянина с монегасками рассчитан до лета 2029 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 18 миллионов евро.

