Быстров - о предстоящем матче сборной России: будет полный стадион

- Соперника не знаю, но для сборной точно хорошо, что матч состоится. Товарищеские игры, безусловно, нужны.
Мне без разницы, что Никарагуа на 131-м месте. Уверен, что будет полный стадион, - цитирует Быстрова Metaratings.
Ранее стало известно, что сборная России в марте сыграет с национальной командой Никарагуа. Встреча состоится 27 марта на домашнем стадионе футбольного клуба "Краснодар", стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.
Напомним, что в 2025 году сборная России провела десять товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед и трижды сыграла вничью. На данный момент Россия занимает 36 место в рейтинге сборных ФИФА, Никарагуа в этом рейтинге располагается на 131 строчке.