Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Зенит
19:30
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
17:00
УралНе начат
КАМАЗ
18:00
Арсенал ТулаНе начат

Арбитр Карасев сравнил уровень чемпионатов России и Саудовской Аравии

Футбольный арбитр Сергей Карасев оценил уровень футбола в Саудовской Аравии.
Фото: РПЛ
По словам Карасева, в Саудовской Аравии стали больше доверять своим футболистам.

- В Саудовской Аравии сейчас стали больше доверять своим кадрам. Я слежу за местной лигой — интересно. Местные игроки тянутся за приезжими звёздами, и команды показывают футбол, близкий к европейскому.
Думаю, первая шестёрка саудовских клубов и в РПЛ была бы конкурентоспособна, - цитирует Карасева "Чемпионат".

Напомним, что Сергей Карасев регулярно работает на матчах Саудовской Аравии - всего футбольный арбитр обслужил 14 встреч Саудовской Про-Лиги, а также работал на матчах Про лиги ОАЭ.

Действующим чемпионом Саудовской Лиги является "Аль-Иттихад", на данный момент за этот клуб выступают Мусса Диаби, Фабиньо, Марио Митай и другие экс-футболисты европейских клубов.

По итогам сезона-2024/25 чемпионом России впервые в истории стал "Краснодар". Напомним, что российские клубы и сборная России отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

