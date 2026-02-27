Арбитр Карасев сравнил уровень чемпионатов России и Саудовской Аравии

- В Саудовской Аравии сейчас стали больше доверять своим кадрам. Я слежу за местной лигой — интересно. Местные игроки тянутся за приезжими звёздами, и команды показывают футбол, близкий к европейскому.
Думаю, первая шестёрка саудовских клубов и в РПЛ была бы конкурентоспособна, - цитирует Карасева "Чемпионат".
Напомним, что Сергей Карасев регулярно работает на матчах Саудовской Аравии - всего футбольный арбитр обслужил 14 встреч Саудовской Про-Лиги, а также работал на матчах Про лиги ОАЭ.
Действующим чемпионом Саудовской Лиги является "Аль-Иттихад", на данный момент за этот клуб выступают Мусса Диаби, Фабиньо, Марио Митай и другие экс-футболисты европейских клубов.
По итогам сезона-2024/25 чемпионом России впервые в истории стал "Краснодар". Напомним, что российские клубы и сборная России отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.