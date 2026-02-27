Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Зенит
19:30
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
17:00
УралНе начат
КАМАЗ
18:00
Арсенал ТулаНе начат

Главный тренер сборной Мали высказался о предстоящем матче с Россией

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит высказался о предстоящем матче с Россией.
Фото: Global Look Press
По словам Саинтфита, сборная Мали намерена собрать наиболее боеспособный состав на матч с Россией.

- Стоит ли ждать сильнейших футболистов Мали в России? Теоретически, да.
Выберем оптимальную расстановку и посмотрим, все ли в наличии. Планируем собрать наиболее боеспособный и оптимальный состав, - цитирует Саинтфита "Матч ТВ".

Ранее в РФС сообщили, что 27 марта национальная команда России проведет в Краснодаре товарищеский матч с Никарагуа. 31 числа того же месяца команда Валерия Карпина сыграет с Мали - встреча состоится в Санкт-Петербурге.

Россия на данный момент занимает 36 место в рейтинге сборных ФИФА, Мали располагается на 54 строчке, а Никарагуа - на 131 месте.

