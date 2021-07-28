По информации источника, речь про контракт в настоящее время не ведется, однако вполне вероятно, что 34-летний игрок через некоторое время заключит соглашение со столичным клубом.
Тарасов находится в статусе свободного агента с января. "Рубин" не стал продлевать с хавбеком истекший контракт. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги россиянин в составе казанского клуба принял участие в семи матчах, не отметившись результативными действиями.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: Дмитрий Тарасов находится в расположении "Велеса"
Экс-полузащитник "Локомотива" и "Рубина" Дмитрий Тарасов тренируется в составе московского клуба "Велес", который выступает в Футбольной национальной лиге.
Фото: ФК "Рубин"
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