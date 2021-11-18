"Хохлов должен сам определить для себя: взять тренерскую паузу или уже начать подыскивать себе новый клуб. В "Роторе", наверное, ставили задачу возвращения в РПЛ. Печальная, конечно, новость. Но так всегда происходит: если нет результата, то тренер "на выход", - сказал Силкин.
Дмитрий Хохлов возглавил "Ротор" перед началом сезона-2021/22. Волгоградский клуб занимает 16-е место в таблице Футбольной национальной лиги, набрав в 23-х матчах 24 очка. Отметим, что безвыигрышная серия волгоградского клуба в Футбольной национальной лиге составляет 10 матчей - 6 ничейных результатов и 4 поражения.
Исполняющим обязанности главного тренера на ближайших матчах волгоградцев будет Алексей Жданов. До зимней паузы "Ротор" проведет 2 игры: 21 ноября в гостях против "Балтики", а 27 ноября на своем поле примет воронежский "Факел".
Источник: "СЭ"
"Ротор" объявил об уходе Хохлова с поста главного тренера
"Если нет результата, то тренер на выход". Силкин - об отставке Хохлова
Бывший наставник "Динамо" Сергей Силкин поделился мнением по поводу отставки Дмитрия Хохлова с поста главного тренера "Ротора".
Фото: РИА Новости