Футболист "Балтики" рассказал, может ли команда побороться за чемпионство в РПЛ

Голкипер "Балтики" Максим Бориско высказался о чемпионских амбициях команды.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Бориско, "Балтика" может навязать борьбу за чемпионство.

- Почему нет? Мы за эти 18 игр показали, на что способны. Да мы и сами удивились, на что именно способны.

Да, мы не покупаем игроков за такие деньги, как другие наши клубы. И все равно усилились и каждый день на тренировках работаем ради высоких целей, - приводит слова Бориско Sport24.

В 19 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" сыграет на выезде с петербургским "Зенитом" - встреча состоится сегодня, 27 февраля, в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что по итогам прошлого сезона калининградцы стали чемпионами Первой Лиги и напрямую вышли в РПЛ. По итогам 18 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.

